С Apple взыскали рекордные 13 миллиардов евро в пользу Ирландии

Антимонопольное расследование, по итогам которого принято решение, продолжалось три года, передает Би-би-си. В его ходе европейские чиновники пришли к выводу, что американская компания получала необоснованные налоговые льготы в Ирландии, что позволяло ей платить существенно меньше налогов, чем конкуренты.

Читайте такжеApple отказалась поддерживать республиканцев из-за Трампа - СМИ

Газета Financial Times ранее предположила, что Apple и власти Ирландии обжалуют решение суда.

В соответствии с законодательством ЕС, налоговые органы отдельных стран не имеют права предоставлять налоговые скидки избранным компаниям, поскольку это считается незаконной государственной помощью.

По данным ЕС, по решению правительства Ирландии в 1991 и 2007 годах компании Apple было позволено уменьшить размеры налоговых отчислений в этой стране.

Структура компании позволяла ей законно проводить международные продажи через Ирландию и таким образом воспользоваться этими налоговыми льготами.

Власти США подвергли критике расследование, которое ведется в отношении Apple и других американских фирм. На прошлой неделе министерство финансов США заявило, что Европейская комиссия превращается в "наднациональный налоговый орган", отменяющий налоговые законы стран-участниц.

Американский Минфин предупреждает, что Брюссель подходит к американским компаниям с особыми мерками, и что потенциальные штрафы "сильно огорчают".

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам технологий в странах Северной Америки Дэйва Ли, министерство финансов США озабочено тем, что если налоговый штраф Евросоюза окажется крупным, компания отчасти компенсирует его за счет налогов, причитающихся с нее в США. "По сути, это перемещение миллиардов долларов из американской экономики, из американского налогового сундука в Европу, - считает Дэйв Ли. - США утверждают, что Европе эти деньги не причитаются, поскольку вся тяжелая работа по созданию iPhone и другой продукции Apple ведется в США, а не в Европе".

В свою очередь ведущий программы BBC Today Доминик О'Коннелл отмечает, что это судебное разбирательство во многом определит будущее мира торговли, поскольку речь идет о взаимоотношениях крупных компаний с правительствами.

"Налоговое законодательство в настоящее время применяется к перемещению физических товаров, что оставляет для современных компаний большие налоговые лазейки", - поясняет Доминик О'Коннелл.

"Компании, подобные Apple, столь велики, что страны готовы пойти на что угодно ради инвестиций. Именно поэтому ЕС и хочет взять под контроль международных гигантов, поскольку это не под силу отдельным правительствам", - говорит он.

Apple - не единственная компания, ставшая мишенью в связи с налоговыми сделками в ЕС.

В прошлом году Еврокомиссия обязала Нидерланды взыскать с компании Starbucks 30 млн евро, а Люксембургу приказали запросить с компании Fiat схожую сумму.

Потенциально компании Apple грозит куда более крупный счет, однако ее резерв наличности превышает $200 млрд, так что с выплатой проблем быть не должно.

Тем не менее после решения суда компания может пересмотреть свои счета.