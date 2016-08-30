СМИ: В КНДР расстреляли из зенитной установки двух чиновников, одного из них - за сон в присутствии Ким Чен Ына
По личному приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына в КНДР публично были расстреляны из зенитной установки два высокопоставленных чиновника.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично отдал приказ казнить двух чиновников, сообщает JoongAng Ilbo со ссылкой на источник.
Казненные мужчины были Хван Мин, бывший министр сельского хозяйства и Ли Ен Чжин, который имел руководящую должность в министерстве образования.
"У меня есть информация, что министры сельского хозяйства и образования были публично казнены по специальному заказу от Ким Чен Ына", - сказал источник.
Один из них был убит за то, что задремал во время встречи с Кимом.
"Он был задержан на месте и допрошен министерством государственной безопасности. Чиновник был казнен после того, как другие обвинения, такие как коррупция, были найдены во время проверки", - рассказал источник.
Второго чиновника, предположительно, казнили за политические инициативы, которые не понравились Ким Чен Ыну и которые он воспринял как «личный вызов».
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По информации источника, это первый случай публичного расстрела чиновников в КНДР с момента прихода к власти Ким Чен Ына.
Отметим, что в прошлом году южнокорейские СМИ сообщали о расстреле из зенитных орудий министра обороны КНДР.
Генерала казнили за измену - он якобы также заснул в присутствии лидера Ким Чен Ына во время военного смотра.
Однако позже северокорейские СМИ опубликовали несколько, по их информации, свежих фото с генералом тем самым, опровергая его казнь.