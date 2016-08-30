Евросоюз может оштрафовать Apple на кругленькую сумму за неуплату налогов - СМИ

По информации ВВС, ожидается, что 30 августа, будет принято окончательное решение, которое будет вынесено после трехлетнего расследования дела о налоговых преимуществах, которые Apple получала в Ирландии, которые ЕС ранее были определены как незаконные, передает "ЕвроПравда".

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Как сообщает Financial Times, будущий штраф может стать крупнейшим в истории ЕС.

Стоит отметить, что законодательство ЕС не допускает того, чтобы отдельные компании получали налоговые льготы относительно налогообложения, в ЕС такие льготы трактуются как незаконная государственная помощь.

По данным следователей ЕС, постановления, принятые правительством Ирландии в 1991 и 2007 годах позволили Apple минимизировать сумму налогов в Ирландии.

Ожидается, что во вторник комиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер, должен озвучить сумму штрафа для Apple.

Как отмечает Politico, пока неизвестно, какой может быть сумма штрафа. По подсчетам JPMorgan Chase максимальная сумма штрафа может составить около 17 млрд евро.

Власти США критикуют ЕС за расследование в отношении Apple и других американских компаний. На прошлой неделе министерство финансов США заявило, что Европейская комиссия может стать "сверхнациональным налоговым органом", тем самым подменяя налоговые кодексы государств-членов.

Казначейство США предупредило Брюссель, что потенциальные штрафы в отношении американских компания являются "тревожным сигналом".

Стоит добавить, что Apple – это не единственная компания, которая имеет благоприятные налоговые условия в странах Евросоюза.

В прошлом году ЕК обязала Starbucks вернуть 30 млн евро Нидерландам и аналогичную сумму заставила вернуть Люксембургу компанию Fiat .