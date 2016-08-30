Эрдоган: Турция продолжит военную операцию в Сирии

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Радио Свобода.

Он выступил с этим заявлением после того, как ранее в понедельник Соединенные Штаты Америки назвали неприемлемыми боевые действия на севере Сирии между Вооруженными силами Турции и протурецкими сирийскими повстанцами, с одной стороны, и отрядами сирийских курдов, которых поддерживают США с другой.

Читайте также"Не оккупант": Турция заявила, что не намерена сохранять военное присутствие в Сирии

Как сообщали в Белом доме в США, президент Барак Обама будет говорить на эту тему с коллегой из Турции во время их встречи 4 сентября в Китае, в преддверии саммита "Группы двадцати", которая состоится там.

Как сообщал УНИАН, название "Щит Евфрата" получила военная операция Специальной оперативной группы ВС Турции и ВВС коалиции на севере Сирии против террористической организации ИГИЛ.

Так, по данным телеканала Haberturk, 24 августа 10-15 танков двинулись в направлении сирийского Джараблуса. Перед тем как бронетехника пересекла границу, пограничный район подвергся обстрелам ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целях ИГ.