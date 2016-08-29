Великобритания отправляет эсминец для военной кампании против "Исламского государства"
12:40, 29 августа 2016Мир
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Великобритания отправляет эсминец Королевских ВМС в Персидский залив для поддержки военной кампании против "Исламского государства".
REUTERS
Британский министр обороны Майкл Фэллон на этой неделе отправит эсминец HMS Daring, который будет защищать американские корабли, которые используются для бомбардировок позиций исламистов в Сирии и Ираке, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Telegraph.
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Эсминец, экипаж которого насчитывает 190 человек, также будет патрулировать один из самых оживленных в мире судоходных путей.
Судно также будет предоставлять разведывательную информацию в штаб-квартиру управления воздушной операции против "Исламского государства".
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