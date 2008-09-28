Лавров: разговоры о территориальной целостности Грузии потеряли смысл

Разговоры о территориальной целостности Грузии после ее агрессии в отношении Южной Осетии стали бессмысленными. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает Эхо Москвы. После бомбардировок Цхинвали, считает министр, только признание суверенитета двух "бывших грузинский республик" могло спасти жизни их жителей. Лавров уверен, что существующая архитектура европейской безопасности не выдержала испытание последними событиями на Кавказе. Заложенная в ее основу однополярность привела к невозможности сдержать агрессора, сказал Сергей Лавров. Министр предложил вернуться к предложению российского президента Медведева о разработке Договора о евроатлантической безопасности, который мог бы заменить существующие хельсинские соглашения.