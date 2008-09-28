Такими темпами США еще и за моральный ущерб Лазаренко заплатят?

Дело экс-премьера Украины Павла Лазаренко направлено в суд первой инстанции для пересмотра ранее назначенного срока наказания.

Об этом говорится в заявлении адвоката Лазаренко Марины Долгополой, которая ссылается на сообщение американских адвокатов экс-премьера Дениса Риордана и Дорона Вайнберга.

Согласно сообщению, 26 сентября 2008 года Апелляционный Суд девятого Округа США по представлению адвокатов Лазаренко вынес решение о пересмотре тех пунктов обвинения, которые оставались относительно него.

Суд удовлетворил ходатайства относительно пунктов, которые касались агрофирмы "Наукова" и всех других обвинений, которые были инкриминируемы Лазаренко в Украине, и отклонил ходатайство в части обвинений, связанных с бизнесменом Петром Кириченко.

"В связи с этим решением, суд постановил направить дело Лазаренко в суд первой инстанции для пересмотра ранее назначенного срока наказания", - говорится в заявлении.

Адвокаты Лазаренко заявили о своих намерениях немедленно направить ходатайство расширенной коллегии Апелляционного Суда девятого Округа об отмене оставшихся пунктов обвинения, поскольку, в результате вынесения вышеназванного решения от 26 сентября, для этого возникли новые юридические основания.

Адвокаты уверены в том, что есть достаточно весомых аргументов для того, чтобы убедить коллегию судей полностью упразднить все обвинения, которые остались относительно Лазаренко.

Лазаренко был премьером Украины с 1996 по 1997 годы. 25 августа 2006 года американский окружной суд в Сан-Франциско приговорил его к 108 месяцам заключения и штрафу в 10 млн. долларов за отмывание денег и продажу за границу имущества, добытого незаконным путем. Лазаренко находился под арестом в США с марта 1999, 14 июня 2003 он был освобожден под залог.

Украинская правда