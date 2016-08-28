Трамп пообещал выдворить из США тысячи нелегалов за один день

"В один день я намерен начать быстрое выдворение нелегальных мигрантов-преступников из этой страны, включая выдворение сотен тысяч нелегальных мигрантов-преступников, которые были впущены в американское общество администрацией Обамы-Клинтон", - заявил Трамп, передает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеКлинтон жестко раскритиковала Трампа и назвала Путина "крестным отцом крайнего национализма"Он также заявил о планах ввести систему отслеживания для депортации лиц с просроченным разрешением на пребывание в США, а также систему электронного контроля, которая поможет предотвратить получение такими лицами социального обеспечения. "Если мы не обеспечиваем выполнение сроков окончания виз, тогда мы имеем открытую границу - все очень просто", - отметил Трамп.

По мнению кандидата-республиканца, борьба с нелегальными мигрантами позитивно отразится на рынке труда США. "Каждый раз, когда гражданин Америки или любой другой страны теряет свою работу на пользу нелегального мигранта, нарушаются права граждан США. Право на равную защиту по закону должно включать также и последовательное выполнение нашего иммиграционного законодательства", - подчеркнул миллиардер.

Напомним, кандидат-республиканец Дональд Трамп известен своей жесткой позицией в отношении нелегальной миграции в США. В частности, одним из ключевых обещаний во время его предвыборной кампании является возведение массивной стены на границе с Мексикой. Кроме того, он также высказывался относительно того, чтобы запретить мусульманам въезд в страну.