На китайском авиашоу разбился самолет, погиб пилот (видео)

09:23, 27 августа 2016
Мир
3356 0

В китайской провинции Ганьсу, во время авиашоу рухнул самолет.

REUTERS

Как сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Xinhua, пилот самолета погиб.

Читайте такжеВ Индонезии на авиашоу разбился военный самолет, оба пилота погибли (видео)

На земле никто не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter