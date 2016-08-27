На китайском авиашоу разбился самолет, погиб пилот (видео)
09:23, 27 августа 2016Мир
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В китайской провинции Ганьсу, во время авиашоу рухнул самолет.
REUTERS
Как сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Xinhua, пилот самолета погиб.
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На земле никто не пострадал.
Video: Stunt pilot dies when his plane crashes to the ground during an #airshow in #Zhangye, NW Chinahttps://t.co/xewGEzKIMW— China Xinhua News (@XHNews) August 27, 2016
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