В Днепре на День города впервые проведут авиашоу

Как сообщила Городскому сайту координатор этого мероприятия Татьяна Фадеева, на первом Авиафестивале гостей ждут соревнования на Кубок мэра Днепра по самолетному спорту-2016. В соревнованиях примут участие более десяти типов самолетов со всей Украины, таких как Extra -330, Gruman, Piper, Cessna TTX ЯК-52, АН-2, Аэропракт А-22, Auto Gyro и другие.

Авиафестиваль DNIPRO OPEN SKY откроют воздушным фристайлом и показательными прыжками парашютистов. Также у всех гостей фестиваля будет уникальная возможность стать не просто зрителями, но и участниками - более 600 гостей смогут совершить авиапрогулку над Днепром на 2-х и 4-х местных самолетах. Знаковым событием фестиваля станет выставка спортивной и гражданской авиатехники, показательные выступления авиа- и автомоделистов.

Гостей фестиваля всех возрастов ждут зоны активного отдыха (аvia-фотопроект, мастер-классы, выставка и ярмарка hand made, детская зона — игры с аниматорами, конкурсы и развлечения, игровая зона - пейнтбол, гонки на ралли-такси, драйв на багги, конные прогулки, квадрокоптеры, гироборды, батуты и другое) и возможность увидеть родной Днепр с высоты птичьего полета, поднявшись на красочном воздушном шаре.

Перекусить гости смогут в фуд-зоне. Также будет оборудована концертная площадка, где выступят диджеи и музыкальные коллективы Днепра.

9 сентября с 12:00 до 18:00 состоятся авиапрогулки по предварительной записи для всех желающих на 4-х местных самолетах.