Высший админсуд Франции отменил запрет на ношение буркини

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на телеканал BFM-TV.

Коллегия из трех судей отменила решения административного суда Ниццы и суда Вильнев-Лубе , запретивших появляться на пляжах в религиозной одежде. Жалобу в Государственный совет передали Лига прав человека и Комитет против исламофобии во Франции.

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«Решения судов не что иное, как серьезное и незаконное посягательство на основные свободы, в том числе на свободу передвижения, свободу вероисповедания и личную свободу», — постановили судьи.

В постановлении также указывается, что Государственный совет «не увидел никаких угроз общественной безопасности в одежде, которую кто-то может надевать для купания».

Ранее УНИАН сообщал, что власти французского города Канны после произошедших в стране терактов запретили посещать пляжи в традиционном закрытом мусульманском купальнике-буркини. По мнению властей, пляжная одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность, может вызвать нарушения общественного порядка во времена, когда Франция стала мишенью для атак террористов.

Позже, мэры трех французских городов заявили, что по примеру Канн введут запрет на женский мусульманский пляжный костюм буркини.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини.

Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.