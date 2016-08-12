В Каннах женщинам запретили ходить на пляжи в закрытых мусульманских купальниках

Такое решение в связи с недавних терактов во Франции прииняли власти Канн. Об этом со ссылкой на La Libération пишет "Газета.ру".

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По мнению властей, пляжная одежда, подчеркивающая религиозную принадлежность, может вызвать нарушения общественного порядка во времена, когда Франция стала мишенью для атак террористов.

Согласно постановлению, "проход на пляжи и купание запрещены любому лицу в неподобающей одежде, которая не отвечает правилам приличия и принципам секуляризма и не соответствует нормам гигиены и безопасности".

Ранее плавать в буркини в бассейне Базеля запретили.

Напомним, 14 июля в Ницце грузовик с террористом за рулем протаранил толпу отдыхающих на набережной. Погибли 85 человек, около 200 получили ранения.