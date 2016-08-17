Еще три французских города объявили войну мусульманским буркини
Мэры трех французских городов заявили, что по примеру Канн введут запрет на женский мусульманский пляжный костюм буркини.
Мэр города Лёкат Мишель Пи сказал, что планирует запретить посещение пляжей тем, кто одет «несоответствующе моральному поведению и принципам секуляризма», передает Meduza.
Глава города Уа-Плаж Оливье Мажевич заявил, что введет запрет на буркини после того, как увидел женщину, с закрытым телом (включая глаза), которая шла на пляж.
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По словам мэра города Ле-Туке Даниэля Фаскеля он запретит буркини, «ради борьбы с насаждением религии». «Пока в Ле Туке нет буркини, но я не хочу, чтобы мэрия была застигнута врасплох», — сказал градоначальник.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини. «Пляжи, как и любые другие общественные места, должны быть свободны от религии», — сказал Вальс. По его словам, на уровне страны вводить подобный запрет не планируется.
Первым запрет на буркини ввел мэр Канн в конце июля, вскоре после теракта в соседней Ницце. Его примеру последовали еще два города. По последним данным, в Каннах уже оштрафовали четырех женщин. Штраф составляет 38 евро.
Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.