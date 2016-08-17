Еще три французских города объявили войну мусульманским буркини

Мэр города Лёкат Мишель Пи сказал, что планирует запретить посещение пляжей тем, кто одет «несоответствующе моральному поведению и принципам секуляризма», передает Meduza.

Глава города Уа-Плаж Оливье Мажевич заявил, что введет запрет на буркини после того, как увидел женщину, с закрытым телом (включая глаза), которая шла на пляж.

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По словам мэра города Ле-Туке Даниэля Фаскеля он запретит буркини, «ради борьбы с насаждением религии». «Пока в Ле Туке нет буркини, но я не хочу, чтобы мэрия была застигнута врасплох», — сказал градоначальник.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини. «Пляжи, как и любые другие общественные места, должны быть свободны от религии», — сказал Вальс. По его словам, на уровне страны вводить подобный запрет не планируется.

Первым запрет на буркини ввел мэр Канн в конце июля, вскоре после теракта в соседней Ницце. Его примеру последовали еще два города. По последним данным, в Каннах уже оштрафовали четырех женщин. Штраф составляет 38 евро.

Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.