Еще три французских города объявили войну мусульманским буркини

21:54, 17 августа 2016
Мир
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Мэры трех французских городов заявили, что по примеру Канн введут запрет на женский мусульманский пляжный костюм буркини.

REUTERS

Мэр города Лёкат Мишель Пи сказал, что планирует запретить посещение пляжей тем, кто одет «несоответствующе моральному поведению и принципам секуляризма», передает Meduza

Глава города Уа-Плаж Оливье Мажевич заявил, что введет запрет на буркини после того, как увидел женщину, с закрытым телом (включая глаза), которая шла на пляж. 

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По словам мэра города Ле-Туке Даниэля Фаскеля он запретит буркини, «ради борьбы с насаждением религии». «Пока в Ле Туке нет буркини, но я не хочу, чтобы мэрия была застигнута врасплох», — сказал градоначальник. 

REUTERS

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал запрет на буркини. «Пляжи, как и любые другие общественные места, должны быть свободны от религии», — сказал Вальс. По его словам, на уровне страны вводить подобный запрет не планируется.

Первым запрет на буркини ввел мэр Канн в конце июля, вскоре после теракта в соседней Ницце. Его примеру последовали еще два города. По последним данным, в Каннах уже оштрафовали четырех женщин. Штраф составляет 38 евро. 

Мусульмане и общественные организации, борющиеся с исламофобией, выступили против запретов, однако суд отказался отменить запрет на буркини в Каннах.

REUTERS

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