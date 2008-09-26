Москва считает, что без ее согласия цена аренды для ЧФ РФ не изменится

Россия рассчитывает, что даже если Украина досрочно погасит государственный долг, то цена за аренду баз Черноморским флотом РФ в Крыму не изменится и останется на уровне 98 млн. долларов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время телемоста Киев-Москва сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Владимир ДОРОХИН.

Он отметил, что во время переговоров в Киеве обратился к представителям МИД Украины с просьбой получить информацию о видении украинской стороной ценового вопроса.

Дипломат считает, что вопрос о досрочном погашении Украиной государственного долга должен рассматриваться в Министерстве финансов РФ. «Я не знаю, возможно это или нет», - сказал В.ДОРОХИН.

Он отметил, что несколько лет назад Россия хотела погасить досрочно свой государственный долг Парижскому клубу за счет доходов от продажи энергоносителей. По его словам, для решения этого вопроса было потрачено два года переговоров, и Россия заплатила пеню за досрочное погашение.

«Даже если это произойдет (досрочное погашение госдолга – УНИАН), в нашем понимании вопрос о размере остается нетронутым – в базовом соглашении написано, если долги кончаются, то сумму 98 млн. долларов Россия будет продолжать выплачивать. Для того, чтобы это изменить, надо чтобы Россия согласилась», - подчеркнул В.ДОРОХИН.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, на какую сумму Украина хотела бы повысить арендную плату для ЧФ РФ, он ответил: «До сих пор украинских предложений на столе нет». При этом он отметил, что в любом случае речь идет об увеличении арендной платы.

Как сообщал УНИАН, глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО просил Кабмин учесть в госбюджете на 2009 год средства на погашение государственного долга перед Российской Федерацией. Речь идет о 5,8 млрд. грн. По мнению Президента, это позволит Украине уже в 2009 году перейти на рыночные условия предоставления РФ в аренду земли и другого имущества для пребывания ЧФ и получить реальную плату за загрязнение природной среды и использование радиочастотного ресурса Украины. По предварительным расчетам, это 7,5 млрд. грн., которые мы сможем получить уже до конца 2009 года и получать ежегодно до 2017 года. Кроме того, миллиардные суммы получит также местный бюджет АРК.

Однако 13 сентября представитель Секретариата Президента заявил, что правительство в подготовленном проекте госбюджета Украины на 2009 год не учло это предложение Президента.

В то же время министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявил, что Кабинет министров Украины поручил МИД, Министерству финансов, Министерству экономики и другим ведомствам изучить вопрос о возможности возмещения России в 2009 году государственного долга в размере 1,3 млрд. долларов.