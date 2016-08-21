Генсек НАТО выступил с заявлением по терактам в Турции
18:44, 21 августа 2016Мир
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором осудил серию терактов в Турции, произошедшие накануне.
REUTERS
Текст заявления размещен на сайте НАТО.
"Я решительно осуждаю чудовищные террористические атаки, которые произошли в Турции в последние дни. Мои глубокие соболезнования тем, кто потерял близких, раненым и всему народу Турции", - подчеркнул Столтенберг.
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"Мы солидарны с нашими турецкими союзниками в это трудное время. Мы по-прежнему полны решимости бороться с терроризмом во всех его формах", - заявил Столтенберг.
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