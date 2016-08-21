Генсек НАТО выступил с заявлением по терактам в Турции

Текст заявления размещен на сайте НАТО.

"Я решительно осуждаю чудовищные террористические атаки, которые произошли в Турции в последние дни. Мои глубокие соболезнования тем, кто потерял близких, раненым и всему народу Турции", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеТеракт на свадьбе в Турции: смертник взорвал себя в самый разгар торжества (видео)

"Мы солидарны с нашими турецкими союзниками в это трудное время. Мы по-прежнему полны решимости бороться с терроризмом во всех его формах", - заявил Столтенберг.