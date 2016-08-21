Эрдоган: Самоподрыв на свадьбе совершил смертник в возрасте 12-14 лет

По последним данным, в больницах находятся 69 пострадавших. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Погиб 51 человек.

Об этом в ходе посещения муниципалитета Стамбула заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход расследования теракта, совершенного накануне во время проведения свадебного торжества в турецком городе Газиантеп, передает Анадолу.

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«Мы вместе должны проявить единение и солидарность в борьбе со злом терроризма. Для нас не имеет значения, откуда исходит терроризм. Это может быть FETÖ, РКК, ДАЕШ, или PYD и YPG в Сирии. Они все являются террористическими организациями для нас. Они не имеют религиозной и национальной принадлежности, у них нет родины. Турция посредством всей своей мощи, плечом к плечу, рука об руку будет противостоять им так же, как это было 15 июля», - подчеркнул глава турецкого государства.

«По предварительному заключению местной администрации и полиции, данный акт совершил ДАЕШ (арабское название "Исламского государства", - ред.). Известно, что в последнее время в ДАЕШ предпринимал усилия по организации своей структуры Газиантепе. Велись и ведутся интенсивные операции. После этого силы безопасности будут расширять свою работу», - сообщил он.