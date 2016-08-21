Премьер Турции: мы не допустим раскола Сирии по этническому принципу

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Би-би-си. При этом он выразил беспокойство в связи с возможным расколом Сирии по этническому принципу.

Читайте такжеСирийская авиация совершила удары по району, где располагается спецназ США - Пентагон"В ближайшие полгода мы будем играть более активную роль. Это значит, что мы не позволим, чтобы Сирия была разделена по этническому принципу", - отметил турецкий премьер.

Он также подчеркнул, что власти Турции сейчас признают легитимность президента Сирии Башара Асада, но считают, что в дальнейшем он должен покинуть этот пост, так как "ему нет места в будущем страны".

"В будущем в Сирии не должно быть никаких РПК (Рабочая партия Курдистана), экстремистской группировки "Исламское государство" или Асада", - заявил Йылдырым.

Ранее Турция поддерживала различные группировки, стремящиеся свергнуть президента Асада. В то же время, сейчас турецкие власти обеспокоены растущей силой курдских вооруженных формирований на территории Сирии.

Ранее сирийская авиация нанесла бомбовые удары по позициям курдских формирований в районе города Хасака, примерно в 80 км южнее турецкой границы.