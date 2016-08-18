Авиация Асада впервые нанесла удар по курдам в Хасаке

Ранее в городе произошли столкновения между курдскими силами и сирийской армией, передает Би-би-си.

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О бомбардировке сообщают представители курдских отрядов самообороны и правозащитники. Представитель YPG сообщает о погибших и раненых, их число пока не известно. Помимо этого представитель сил самообороны заявил, что по курдским частям города ведет огонь правительственная артиллерия. Также в городе продолжаются вооруженные столкновения.

Столкновения между курдами и сирийской армией в Хасаке продолжаются уже несколько дней. Противостояние началось со стычки между двумя группами на городском рынке. Курды обвиняют режим в попытках спровоцировать конфликт.

Местные СМИ сообщают, что войска Асада атаковали первыми, сирийские государственные СМИ стычки в Хасаке пока не освещали.

Ранее силы курдов и правительственная армия в Хасаке сотрудничали в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство". В частности, силы YPG при поддержке сирийских и российских захватили стратегическую авиабазу под Алеппо в феврале.