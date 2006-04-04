Европейский суд по правам человека вынес приговор Украине

Сегодня Европейской суд по правам человека рассмотрел 3 дела от 4 граждан Украины против государства Украина.

Сообщения об этом размещены на официальном сайте Европейского суда по правам человека.

В целом, суд вынес решение относительно того, что Украина должна выплатить своим гражданам 4,930 евро морального ущерба.

В частности, суд обязал Украину выплатить 2 тыс. евро морального ущерба жителю Киева Александру КОБЦЕВУ, 1950 года рождения, который был задержан милицией 30 октября 1998 года за незаконное хранение оружия (у него были выявлены 8 патронов для охотничьего ружья). Его дело рассматривалось в разных судах до 25 декабря 2001 года. Европейский суд признал Украину виновной в нарушении параграфа 1 статьи 6 Конвенции дел человека, где отмечается, что судебные дела и расследования должны проводиться в “разумные” сроки.

Вторым решением Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 2 тыс. евро в виде компенсации морального ущерба жителю г. Дзержинск Донецкой области Сергею ЛИСЯНСКОМУ, признав Украину виновной в нарушении параграфа 1 статьи 6 Конвенции в части, которая касается права каждого гражданина на честные и публичные судебные слушания. С.ЛИСЯНСКИЙ судился с 1999 по 2002 год с Государственным предприятием “Шахта им. Артема” относительно увеличения компенсации за производственную травму.

По делу Юрия ПОМАЗАНОГО и Виталия ШЕВЧЕНКО против Украины Европейский суд также вынес приговор, согласно которому признал Украину виновной в нарушении параграфа 1 статьи 6 Конвенции в части относительно “разумных” сроков ведения судопроизводства, и обязал Украину выплатить каждому по 465 евро компенсации морального ущерба. Оба истца являются бывшими инженерами авиакомпании “Авиалинии Украины”.