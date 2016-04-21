Обама и король Саудовской Аравии договорились искать "всеобъемлющие" решения конфликтов

В сообщении по итогам встречи во дворце Эрга, Белый дом отметил, что лидеры двух стран обсудили "проблемы, связанные с провокационной деятельностью Ирана в ближневосточном регионе", передает "Голос Америки".

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В отношениях США и Саудовской Аравии наблюдался некоторый рост напряженности в связи с различными подходами к Ирану и борьбе с терроризмом.

В сообщении говорится, что Барак Обама приветствовал недавнее прекращение боевых действий в Йемене "и приверженность короля к оказанию гуманитарной помощи на всей территории Йемена".

Кроме того, "президент подчеркнул важность ускорения кампании против "Исламского государства" и приветствовал важную роль, которую Саудовская Аравия играет в коалиции".

Позднее Обама встретился с кронпринцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, который также является заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ.

Переговоры Обамы состоялись за день до саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. На саммите США и их арабским партнерам предстоит обсудить актуальные проблемы, стоящие перед регионом. В переговорах примут участие представители шести стран совета: Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Омана.