Медведев считает, что конфликт на Кавказе спровоцировало НАТО

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что НАТО спровоцировало конфликт на Кавказе, сообщает "Газета.ру".

«Актуальность заключения большого европейского договора после событий на Кавказе становится все более высокой», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с представителями общественных организаций.

По его словам, в настоящее время это понимают «даже те, кто в кулуарных беседах, в личных беседах со мной говорил, что не надо этого ничего, (потому что) НАТО все обеспечит, НАТО все решит».

«Что решил НАТО, что он обеспечил? Только спровоцировал конфликт, не более того», – заявил Президент России.