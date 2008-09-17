МИД России: НАТО поощряет Тбилиси на новые авантюры

Повышая уровень сотрудничества с Грузией, НАТО поощряет Тбилиси на «новые авантюры».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России по итогам выездного заседания Совета НАТО в Грузии.

«Проведение Альянсом выездного мероприятия в Тбилиси в нынешних условиях считаем несвоевременным и не отвечающим интересам стабилизации ситуации в регионе. Принятые по его итогам решения подтвердили, что в НАТО вновь сработали рефлексы времен «холодной войны» по принципу «свой-чужой», - отмечает российский МИД.

По мнению российских дипломатов, вместо того, чтобы сделать серьезные выводы в отношении провалившейся попытки Михаила СААКАШВИЛИ силовым путем разрешить многолетний конфликт, в НАТО в очередной раз продемонстрировали поддержку развернутой им кампании дезинформации, выдали авансы в плане восстановления военного потенциала этой страны.

«Шаги по повышению уровня отношений Альянса с Грузией мы не можем не рассматривать иначе, как поощрение Тбилиси на новые авантюры. Мы хорошо помним, как нас уверяли, что предоставление Грузии т.н. «интенсифицированного диалога» позволит «более эффективно» работать с М.СААКАШВИЛИ, удерживать его от безответственных действий. К чему это привело – общеизвестно», - подчеркивается в документе.

Кроме этого отмечается, что после мероприятия в Тбилиси Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР с подачи грузинских властей решил посетить Гори. «Антироссийский заряд этой акции очевиден. Жаль, что для получения более объективной картины о событиях начала августа с.г. в его программе не было заезда в Цхинвал, где он смог бы воочию увидеть трагические последствия ночного обстрела грузинской армией мирного населения», - отмечает МИД РФ.