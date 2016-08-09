Эрдоган на встрече с Путиным: турецко-российские отношения вошли в положительное русло, цели огромны

Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, пишет "РБК".

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"Мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер наших отношений достиг беспрецедентного уровня и качества. Однако после известной трагедии они скатились на очень низкий уровень, деградировали", — начал беседу Путин, обратившись к Эрдогану "уважаемый".

"Турецко-российские отношения вошли в положительное русло. Наш процесс по определению целей вам и мне известен, я уверен, что теми шагами, которые мы вместе совершим, мы начнем еще более расширяющий (отношения) процесс", — заявил Эрдоган.

Цели, которые стоят перед Москвой и Анкарой в плане развития отношений, Эрдоган назвал "огромными", пишет "Дождь".

Эрдоган также рассказал, что очень рад, что Турция будет принимающей стороной очередного заседания Совета сотрудничества на уровне глав государств. Этот рабочий формат был заморожен. Представитель Кремля говорил, что работа будет восстановлена, если президенты договорятся.

В повестке встречи лидеров России и Турции — вопросы от туризма и введенного Москвой с 1 января продовольственного эмбарго до "Турецкого потока" и работы в России турецких строителей.

Кроме того, как отметил помощник президента РФ Ушаков, вопрос выплаты компенсации за сбитый самолет может обсуждаться на встрече лидеров двух стран.

Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.