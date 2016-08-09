Прервал паузу в отношениях: Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным

Последний раз Путин и Эрдоган встречались 16 ноября 2015 года в Анталье на полях саммита G20, передает РИА Новости.

В повестке встречи лидеров России и Турции — вопросы от туризма и введенного Москвой с 1 января продовольственного эмбарго до "Турецкого потока" и работы в России турецких строителей.

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Кроме того, как отметил помощник президента РФ Ушаков, вопрос выплаты компенсации за сбитый самолет может обсуждаться на встрече лидеров двух стран.

Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.