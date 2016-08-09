Прервал паузу в отношениях: Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным впервые после инцидента сбития турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24 в ноябре прошлого года.
Последний раз Путин и Эрдоган встречались 16 ноября 2015 года в Анталье на полях саммита G20, передает РИА Новости.
В повестке встречи лидеров России и Турции — вопросы от туризма и введенного Москвой с 1 января продовольственного эмбарго до "Турецкого потока" и работы в России турецких строителей.
Читайте такжеЭрдоган рассчитывает на новую страницу в отношениях с Россией
Кроме того, как отметил помощник президента РФ Ушаков, вопрос выплаты компенсации за сбитый самолет может обсуждаться на встрече лидеров двух стран.
Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.
Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.