Во Франции арестовали 16-летнюю девушку по обвинению в терроризме
02:12, 09 августа 2016Мир
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Во Франции 16-летней девушке предъявили обвинения в членстве в террористической организации и призывах к терактам.
REUTERS
Об этом сообщили в прокуратуре Парижа, передает Дождь со ссылкой на Associated Press.
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Подростка арестовали. Ей выдвинуто обвинение в членстве в "преступной террористической организации" и в "подстрекательстве к совершению террористических актов через интернет-средства коммуникации".
Сообщается, что девушка была администратором группы, выступающей в поддержку "Исламского государства" через мессенджер Telegram. По данным прокуратуры, в чате девушка не упоминала никаких конкретных целей возможных атак.
Следователи пытаются выяснить имена других участников группы в чате Telegram.
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