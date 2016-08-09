Во Франции арестовали 16-летнюю девушку по обвинению в терроризме

Об этом сообщили в прокуратуре Парижа, передает Дождь со ссылкой на Associated Press.

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Подростка арестовали. Ей выдвинуто обвинение в членстве в "преступной террористической организации" и в "подстрекательстве к совершению террористических актов через интернет-средства коммуникации".

Сообщается, что девушка была администратором группы, выступающей в поддержку "Исламского государства" через мессенджер Telegram. По данным прокуратуры, в чате девушка не упоминала никаких конкретных целей возможных атак.

Следователи пытаются выяснить имена других участников группы в чате Telegram.