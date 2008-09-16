Белорусская оппозиция решила участвовать в парламентских выборах

Белорусская оппозиция решила принимать участие в парламентских выборах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Европарламенте один из лидеров белорусской оппозиции Александр КОЗУЛИН.

“На сегодня одобрено принципиальное решение, что мы принимаем участие в выборах”, - сказал он.

В то же время представитель белорусских демократических сил отметил, что оппозиция решила сосредоточить внимание на 20-25 избирательных участках, по которым проходят кандидаты от оппозиции, которые имеют все основания получить большинство голосов избирателей, для привлечения внимания международных наблюдателей к возможным фальсификациям именно на этих участках.

А.КОЗУЛИН выразил убеждение в том, что нынешние парламентские выборы в Беларуси не будут демократическими, а скорее станут очередным “фарсом режима” Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, который, по словам оппозиционера, “назначит” нужных депутатов.

При этом А.КОЗУЛИН отметил, что скорее всего 4-5 представителей оппозиции от разных политических партий пройдут в парламент, однако среди этих представителей не будет “известных” имен, таких как Анатолий ЛЕБЕДЬКО.

Ранее на сегодняшнем экстраординарном заседании Делегации Европарламента по связям с Беларусью А.КОЗУЛИН выразил убеждение в том, что если бы выборы проходили прозрачно и честно, то представители оппозиции получили бы 40-50% мест в Палате представителей Беларуси.

“Если бы были честные выборы, то А.ЛУКАШЕНКО никогда бы их не выиграл. Например, его поддержка в Минске составляет лишь 25%”, - сказал оппозиционер.

Он также отметил, что в целом с выборами ситуация даже ухудшилась, поскольку, если в 2004 году доля представителей оппозиции в составе комиссий на избирательных участках составляла 3,2%, то на сегодня их доля снизилась до 0,07%.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Беларуси запланированы на 28 сентября этого года. 15 сентября Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС заявил, что проведение честных и демократических выборов в Беларуси станет предпосылкой для частичной отмены санкций против этой страны и развития отношений в торговле и культурном обмене.