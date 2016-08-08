Глава МИД Литвы: Аннексия Крыма показала, что российская война в Грузии стала уроком для мира

Об этом он сообщил в Twitter.

«Восемь лет назад российская война в Грузии должна была стать уроком для мира. Аннексия Россией Крыма продемонстрировала, что этого не произошло. Санкции нужно продолжать», - заявил Линкявичус.

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Как сообщал УНИАН, в июне Европейский Союз продлил еще на год, до 24 июня 2017 года, санкции, примененные за аннексию Россией Крыма и Севастополя.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинской территории вооруженные силы Грузии заявили о намерении "восстановить конституционный порядок" на территории непризнанной республики Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. Вооруженный конфликт завершился поражением Грузии.