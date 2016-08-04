В Италии вместо отмены санкций против РФ проголосовали за резолюцию в поддержку Украины

Вчера, 3 августа, Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом к полному выполнению Минских соглашений с целью обеспечения стабильности Украинского государства. Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал на странице в Facebook.

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"Парламент Италии в своей резолюции под названием "Направления европейской и внешней политики Италии в контексте последних событий в мире" рекомендует Правительству страны принимать меры для обеспечения выполнения Минских соглашений, что должно стать главной предпосылкой для возможного восстановления нормальных экономических отношений между Италией и РФ", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что резолюцию поддержали депутаты "Демократической партии", "Нового правого центра", а также отдельные депутаты группы "Разные". В то же время члены Палаты депутатов не поддержали проект резолюции оппозиционной политической силы "Движение 5 звезд", в котором содержится призыв к правительству Италии о "немедленной отмены санкций против России".

Ранее УНИАН сообщал, что Италия требует включить в выводам саммита Евросоюза 28-29 июня упоминание о том, что Брюссель обязуется пересмотреть политику в отношении России до конца 2016 года. Напомним, 21 июня Европейский Союз согласовал продление экономических санкций против России за ее действия в Украине еще на полгода. Санкции предварительно продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС.