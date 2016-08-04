Генштаб: приняты все необходимые меры для реакции на возможное наступление боевиков

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Безусловно, ту информацию (о наступлении, - ред.), которой обладает наша разведка, имеет и Генштаб", - отметил он.

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"Статистика свидетельствует, что накануне встречи в Минском формате боевики увеличили количество обстрелов территорий, находящихся под нашим контролем. Огонь они вели не только по нашим опорным пунктам, а и по тем населенным пунктам, находящимся под контролем сил АТО. В дни встреч в Минске количество обстрелов уменьшилось, но, по информации от нашей разведки, она подтверждается, и мы имеем планы адекватного реагирования. Мы готовы противодействовать любым агрессивным действиям нашего противника", - сказал Селезнев.

"Мы оставляем за собой право адекватного реагирования на любые агрессивные проявления со стороны боевиков, вплоть до задействования соответствующих сил и средств", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, боевики готовятся к боевым действиям на Донецком и Славянском направлениях. "В период 4-8 августа существует угроза активизации наступательных или рейдовых действий с целью расширения подконтрольных территорий", - говорится в сообщении разведки.