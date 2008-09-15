Совет министров ЕС готов пересмотреть санкции против Беларуси

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС призывает Беларусь провести честные выборы и готов пересмотреть санкции против страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятых сегодня Советом выводах относительно ситуации в Беларуси.

“Совет оценит ситуацию в Беларуси в свете парламентских выборов и прогресса, сделанного Беларусью на пути к демократическим ценностям и правам человека, и готов пересмотреть ограничительные меры против представителей власти Беларуси”, отмечается в документе.

Кроме того, европейские министры подчеркнули готовность расширить официальные, торговые и культурные обмены, а также пригласить Беларусь к участию в Европейской политике соседства и увеличить финансовую помощь стране.

В документе министры приветствовали освобождение в Беларуси трех последних признанных в мире политических узников – Александра КАЗУЛИНА, Сергея ПАРСЮКЕВИЧА и Андрея КИМА.

Совет напоминает, что будет рассматривать освобождение всех политических узников как важный шаг к присоединению Беларуси к фундаментальным демократическим ценностям, уважению прав человека и верховенства права.

Министры отметили, что освобождение политических узников было условием для снятия определенных ограничительных мероприятий против власти Беларуси. В то же время, отметили министры, остается серьезная обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в стране. Министры ЕС отметили, что демократичное проведение парламентских выборов 28 сентября является еще одной возможностью для Беларуси продемонстрировать свое уважение к демократическим ценностям. В связи с этим они приветствовали приглашение миссии ОБСЕ для наблюдения за выборами и отметили необходимость гарантировать представителям миссии допуск ко всем этапам хода избирательного процесса.

Совет министров также отметил важность гарантировать права оппозиции как в выдвижении кандидатов, так и в допуске к участию в избирательных комиссиях и для выступлений в прессе.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года белорусская власть приняла решение об освобождении трех политических узников: А.КАЗУЛИНА, С.ПАРСЮКЕВИЧА и А.КИМА. Это решение уже поприветствовали представители ЕС и США.

6 сентября этого года во время неформального заседания Совета министров по вопросам иностранных дел ЕС во французском Авиньоне обсуждался вопрос о возможности снятия ряда санкций с Беларуси.

Парламентские выборы в Беларуси запланированы на 28 сентября. В мае Беларусь пригласила ОБСЕ направить своих наблюдателей для наблюдения за выборами.

В то же время, ряд кандидатов от оппозиционных сил не были зарегистрированы ЦИК или сами отказались от участия в выборах. Сейчас оппозиция обсуждает возможность и целесообразность бойкота парламентских выборов.