Беглый министр обороны Грузии: Саакашвили давно планировал удар

Президент Грузии Михаил Саакашвили давно планировал военный удар с целью захвата Южной Осетии, заявил в интервью агентству Рейтер экс-министр обороны Грузии и бывший соратник главы государства Ираклий Окруашвили.

Окруашвили, занимавший должность министра обороны Грузии с 2004 по 2006 год, находится в Париже. Грузия добивается его экстрадиции по обвинению в коррупции. На Родине он заочно приговорен к 11 годам лишения свободы. В конце апреля 2008 года Французская служба по делам беженцев и перемещенных лиц предоставила Окруашвили политическое убежище.

"Абхазия была нашим стратегическим приоритетом, но в 2005 году мы разработали военные планы по захвату как Абхазии, так и Южной Осетии. План изначально предусматривал двойную операцию вторжения в Южную Осетию, взятие под контроль Рокского туннеля и Джавы", - сказал экс-министр.

Говоря о военных действиях, экс-министр сказал: "Наступательные действия Саакашвили имели своей целью только захват Цхинвала, так как президент полагал, что США заблокируют реакцию русских через дипломатические каналы".

Вашингтон всегда давал ясно понять грузинскому руководству, что не будет поддерживать вторжение, отметил он. "Когда мы встретились с Джорджем Бушем в мае 2005 года, нам прямо заявили: не пытайтесь вступить в военную конфронтацию. Мы вам не сможет оказать военную помощь", - сообщил экс-министр обороны.

При этом Окруашвили отметил, что США частично ответственны за войну, так как не смогли упредить военные амбиции Саакашвили. "Отсутствие критики со стороны США позволило ему (Саакашвили) зайти слишком далеко", - сказал он.

Бывший министр также высказал мнение, что действующий президент Грузии должен уйти в отставку.

Окруашвили, с января находящийся в Париже, также сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Грузию.