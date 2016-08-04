В США объяснили цель отправки в Иран $400 миллионов наличными

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«Соединенные Штаты при президенте Обаме никогда не платили выкуп для обеспечения освобождения несправедливо задержанных в Иране американцев. Мы не будем платить выкупы в будущем», — заявил Эрнест.

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В то же время он пояснил, что к тому времени было принято стратегическое решение о заключении ядерной сделки с Ираном и для его реализации необходимо было урегулировать давнюю задолженность.

Так, еще до исламской революции 1979 года Иран оплатил приобретение у США большой партии оружия. Однако после революции к власти пришли исламисты, и оружие так и не было поставлено.

Речь шла о $400 млн, на которые за это время были начислены $1,3 млрд процентов.

Эрнест сообщил, что деньги были выплачены наличными в евро, франках и других валютах, поскольку в то время санкции еще действовали и перевести их Ирану другим способом было нельзя.

3 августа 2016 года о тайной отправке наличных в Тегеран написала газета The Wall Street Journal, отмечает РБК. Издание писало, что спустя некоторое время после получения денег власти Ирана освободили четверых заключенных в стране американцев, в том числе журналиста The Washington Post Джейсона Резалана. Все освобожденные были с двойным ирано-американским гражданством. Американцы в свою очередь выпустили из тюрем семь иранцев.

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Газета написала, что сделка порождает вопросы, после чего в американских СМИ прокатилась волна публикаций о выкупе, который якобы заплатила администрация Обамы за освобождение заложников. Когда Тегеран согласился отпустить американцев, Барак Обама заявил, что «пришло время завершить еще один спор», но при этом ни словом не обмолвился о том, что Ирану заплатили $400 млн.

По данным издания, деревянные паллеты, на которые были погружены евро, швейцарские франки и другая валюта, были помещены в транспортный самолет без какой-либо маркировки.