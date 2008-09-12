ЕС еще не знает, как провести расследование событий в Грузии

Министры иностранных дел стран - членов ЕС обсудят, каким образом может быть проведено международное расследование событий в Грузии.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН источник в Еврокомиссии, речь об этом будет идти на заседании Совета по общим делам и внешним отношениям ЕС 15-16 сентября в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, такое расследование могло бы быть проведено экспертами ОБСЕ, представители которых находились в зоне конфликта во время военных действий в начале августа.

“Они имеют больше информации”, - сказал собеседник агентства.

“Для нас главное – чтобы расследование было международным”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября этого года министры иностранных дел на неформальном заседании Совета высказались за необходимость проведения международного расследования событий, которые произошли в Северной Осетии.

7 августа в Южной Осетии началась война между грузинской и российской армиями. Военные действия прекратились после подписания мирного плана, предложенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ.