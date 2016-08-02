"Сломить осаду Алеппо": силы сирийской оппозиции продолжают операцию по прорыву блокады города

Солдаты режима Башара Асада выбиты из одного из селений и возвышенности вблизи некогда "торговой столицы" Сирии, передает Анадолу.

В рамках операции "Сломить осаду Алеппо", начатой с целью освобождения подконтрольных режиму Асада регионов, отряды "Армии Фатха" ("Джейш аль-Фатих") освободили населенный пункт Шырфе и возвышенность Аль-Махрукта.

Кроме того, бойцы оппозиции установили контроль над заводом по производству холодильников, который правительственные силы использовали в качестве штаба. Здание расположено на юге города, недалеко от артиллерийской школы. В ходе столкновений на юге Алеппо уничтожены танк и броневик с пулеметом сил Асада.

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Следует отметить, что накануне "Армия Фатха" освободила на юге Алеппо село, четыре возвышенности, захватив три танка и ракетную установку.

"В ходе столкновений были убиты 56 военных, уничтожены 16 военных автомобилей, в том числе два танка и рабочая техника", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 августа оппозиционные сирийские силы начали масштабное наступление на юго-западные районы Алеппо.