Маккейн раскритиковал Трампа за его высказывания в адрес родителей погибшего солдата-мусульманина

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"У Трампа нет неограниченной лицензии порочить лучших среди нас", - сказал Маккейн, ветеран войны во Вьетнаме.

На прошлой неделе родители погибшего солдата выступили на проходившем в Филадельфии съезде Демократической партии. Однако со сцены говорил только отец Хумаюна, Хизр Хан, выходец из Пакистана.

Читайте такжеThe New York Times: Как Пол Манафорт орудовал в Украине, прежде чем стать советником Трампа

30 июля в интервью телеканалу Эй-би-си Трамп предположил, что Хизр Хан мог просто запретить своей жене Газале выступать на публике.

"Ей было нечего сказать. А может быть, ей запретили что-нибудь говорить", - предположил Трамп, чем навлек на себя критику мусульманских организаций, посчитавших, что взгляды миллиардера на гендерные роли в семьях приверженцев ислама граничат с ксенофобией.

Трампа раскритиковали за это высказывание президент Барак Обама, коллеги-республиканцы Джеб Буш и Джон Кейсик, а также многочисленные ветераны войн.

Читайте такжеВ МВД прокомментировали заявление Трампа по оккупированному Крыму и поставили ему "диагноз"

Капитан Хумаюн Хан погиб в Ираке в возрасте 27 лет в ходе американской военной кампании в 2004 году.

Его отец Хизр Хан на съезде демократов в Филадельфии заявил, что если бы Трамп находился у власти, то его семья никогда не смогла бы поселиться в Америке, а его сын - погибнуть как герой, выполняя воинский долг.

В декабре прошлого года Трамп призвал вовсе не впускать в США мусульман.