Опять пожар в туннеле под Ла-Маншем: чадным газом отравились 12 человек

Пожар в тоннеле под Ла-Маншем, соединяющем Францию с Великобританией, ликвидирован.

Как сообщает SkyNews, в результате случившегося пострадали 12 человек. Все они получили отравление угарным газом, однако состояние их здоровья не вызывает опасений. Всего из тоннеля было эвакуировано более 30 человек.

Причиной пожара стало возгорание грузовика с химикатами, следовавшего из Франции в Великобританию, отмечает "Газета.ру".