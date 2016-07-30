В Рио горела Олимпийская деревня
10:00, 30 июля 2016Мир
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Около 100 спортсменов и членов команд были эвакуированы.
Пожар в Олимпийской деревне ликвидирован / olympics.com.au
В Олимпийской деревне вечером в пятницу, 29 июля, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австралии.
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Как сообщили спасатели, возгорание произошло на подземной парковке, из-за чего дым заполнил лестничные клетки здания. Были эвакуированы около ста человек, никто не пострадал.
Пожар был потушен силами пожарной охраны и членам команд было разрешено вернуться в здание примерно через 30 минут. Расследование продолжается.
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