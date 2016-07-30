В Норвегии хотят подарить Финляндии часть горы - BBC

Об этом сообщает "BBC Україна".

Финляндия будет отмечать 100 лет со дня провозглашения независимости в 2017 году.

Часть горы Халти уже находится на территории Финляндии и на ее склоне есть самая высокая точка страны - 1 324 метров. Однако пик горы высотой 1365 метров уже принадлежит Норвегии.

Активисты предлагают передвинуть границу, чтобы "подарить" вершину горы Финляндии, и заявляют, что эти изменения будут едва заметны на карте.

"Это будет не только прекрасный подарок. Сколько стран могут похвастаться, что подарили гору?" - сказано на Facebook странице онлайн-кампании, которую уже поддержали более четырех тысяч человек.

"Давайте мы приведем Финляндию к новым высотам!", "Халти как юбилейный подарок!" - призывают активисты.

Бывший работник Норвежской картографической службы, который вышел на пенсию, Бьорн Гейрр Харссон говорит, что такая идея пришла ему в голову несколько десятков лет назад.

Он подозревает, что кампанию в Facebook мог начать его сын.

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Г-н Харссон говорит, что, осматривая этот участок с самолета в 1972 году, "был потрясен" тем, что Финляндия не получила эту вершину, пишет сайт The Local.

Многие финны в сети приветствовали эту инициативу как признак добрососедских отношений.

"Какая благородная идея - мы будем помнить ее тысячу лет!", - написал комментатор на сайте финского издания Ilta Sanomat.

"Это заставляет меня улыбнуться, - пишет другой пользователь. - Мы можем иметь замечательное празднование, если это произойдет. И это не будет большая потеря для Норвегии".

Хотя не все в восторге от этой инициативы.

"Слишком много бумажной работы", - пишет один пользователь.

"Мы должны восстановить все карты и снова считать всех лосей и волков", - пишет другой.

Также один пользователь спрашивает, не поменять такой подарок на что-то прибыльное: "Можем ли мы поменять это на одну нефтяную скважину?"