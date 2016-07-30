В Норвегии хотят подарить Финляндии часть горы - BBC
В Норвегии стартовала онлайн-кампания, которая предлагает отдать соседней Финляндии пограничную вершину горы Халти как подарок к столетию независимости страны. Сейчас часть горы принадлежит Норвегии.
Об этом сообщает "BBC Україна".
Финляндия будет отмечать 100 лет со дня провозглашения независимости в 2017 году.
Часть горы Халти уже находится на территории Финляндии и на ее склоне есть самая высокая точка страны - 1 324 метров. Однако пик горы высотой 1365 метров уже принадлежит Норвегии.
Активисты предлагают передвинуть границу, чтобы "подарить" вершину горы Финляндии, и заявляют, что эти изменения будут едва заметны на карте.
"Это будет не только прекрасный подарок. Сколько стран могут похвастаться, что подарили гору?" - сказано на Facebook странице онлайн-кампании, которую уже поддержали более четырех тысяч человек.
"Давайте мы приведем Финляндию к новым высотам!", "Халти как юбилейный подарок!" - призывают активисты.
Бывший работник Норвежской картографической службы, который вышел на пенсию, Бьорн Гейрр Харссон говорит, что такая идея пришла ему в голову несколько десятков лет назад.
Он подозревает, что кампанию в Facebook мог начать его сын.
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Г-н Харссон говорит, что, осматривая этот участок с самолета в 1972 году, "был потрясен" тем, что Финляндия не получила эту вершину, пишет сайт The Local.
Многие финны в сети приветствовали эту инициативу как признак добрососедских отношений.
"Какая благородная идея - мы будем помнить ее тысячу лет!", - написал комментатор на сайте финского издания Ilta Sanomat.
"Это заставляет меня улыбнуться, - пишет другой пользователь. - Мы можем иметь замечательное празднование, если это произойдет. И это не будет большая потеря для Норвегии".
Хотя не все в восторге от этой инициативы.
"Слишком много бумажной работы", - пишет один пользователь.
"Мы должны восстановить все карты и снова считать всех лосей и волков", - пишет другой.
Также один пользователь спрашивает, не поменять такой подарок на что-то прибыльное: "Можем ли мы поменять это на одну нефтяную скважину?"