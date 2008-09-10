США отвергли предложение России о запрете на поставки оружия в Грузию
08:59, 10 сентября 2008Мир
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Эксперты оценят потребности страны
Представитель миссии Соединенных Штатов при ООН Бен Чанг назвал проект резолюции, внесенный Россией в Совет Безопасности, попыткой отвлечь внимание от обязательств Москвы вывести войска с грузинской территории.
Министерство обороны США сообщило о командировании в Грузию экспертов, которые оценят потребности страны для восстановления ее вооруженных сил.
Россия накануне официально установила дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией и сообщила о намерениях разместить там свыше 7 с половиной тысяч военнослужащих.
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