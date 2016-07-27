В результате взрыва на оружейном заводе в Азербайджане погибли два человека
10:09, 27 июля 2016Мир
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В результате мощного взрыва, произошедшего на заводе Araz министерства оборонной промышленности Азербайджана, погибло два человека.
Об этом говорится в сообщении министерства. В результате взрыва погибли Мамедов Агамир Аллахяр оглу и Нуриева Ильхама Аскер гызы.
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Сначала министерство оборонной промышленности сообщило о 10 раненых, в настоящее время известно об 11 пострадавших.
Причиной происшествия послужила искра, возникшая в 146 тоннах из 1500 тонн продукции для утилизации, заказанной министерством обороны.
Как сообщал УНИАН, 26 июля на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана произошел мощный взрыв с последующим пожаром.
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