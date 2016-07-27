В результате взрыва на оружейном заводе в Азербайджане погибли два человека

Об этом говорится в сообщении министерства. В результате взрыва погибли Мамедов Агамир Аллахяр оглу и Нуриева Ильхама Аскер гызы.

Читайте такжеНа оружейном заводе в Азербайджане прогремел взрыв (фото)

Сначала министерство оборонной промышленности сообщило о 10 раненых, в настоящее время известно об 11 пострадавших.

Причиной происшествия послужила искра, возникшая в 146 тоннах из 1500 тонн продукции для утилизации, заказанной министерством обороны.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана произошел мощный взрыв с последующим пожаром.