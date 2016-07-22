В первом туре выборов генсека ООН победил португалец

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Второе место занял бывший президент Словении Данило Тюрк, третье - генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова из Болгарии, на четвертом - бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, а также нынешний глава МИД Македонии Срджан Керим. Пятое место занял бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Элизабет Кларк.

Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии. В 2005 году стал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

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В целом на пост генсека ООН претендуют 12 человек. Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Первый отборочный тур призван продемонстрировать симпатии членов Совбеза ООН, чтобы в дальнейшем сократить длинный список претендентов.

В настоящее время главным должностным лицом организации является Пан Ги Мун, который в 2007 году сменил на этом посту Кофи Аннана.