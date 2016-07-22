В первом туре выборов генсека ООН победил португалец
В первом туре выборов генерального секретаря ООН победил португалец Антониу Гутерреш, который является Верховным представителем организации по делам беженцев.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Второе место занял бывший президент Словении Данило Тюрк, третье - генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова из Болгарии, на четвертом - бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, а также нынешний глава МИД Македонии Срджан Керим. Пятое место занял бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Элизабет Кларк.
Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии. В 2005 году стал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
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В целом на пост генсека ООН претендуют 12 человек. Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Первый отборочный тур призван продемонстрировать симпатии членов Совбеза ООН, чтобы в дальнейшем сократить длинный список претендентов.
В настоящее время главным должностным лицом организации является Пан Ги Мун, который в 2007 году сменил на этом посту Кофи Аннана.