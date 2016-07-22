В КНДР обнаружили секретный ядерный объект - Reuters

Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков, передает Reuters.

Отмечается, что Северная Корея могла использовать данный секретный объект на ранних этапах разработки программы по обогащению урана для создания ядерного оружия.

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При этом центрифуги для обогащения урана могли создавать на авиационном заводе.

Он расположен в 43 км от ядерного комплекса в Йонбене.

Предполагается, что в КНДР может быть три фабрики для производства центрифуг.

Ранее КНДР провела учения, которые моделируют детонацию ядерных боеголовок, установленных на ракеты, которые направлены на объекты Южной Кореи.