КНДР отрабатывает ядерные удары по Южной Корее
08:01, 20 июля 2016Мир
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КНДР провела учения, которые моделируют детонацию ядерных боеголовок, установленных на ракеты, которые направлены на объекты Южной Кореи.
REUTERS
Учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Они являются имитацией ударов по южнокорейским портам и аэродромам. В сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Северной Кореи не указывается точная дата запусков.
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