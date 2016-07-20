КНДР отрабатывает ядерные удары по Южной Корее

КНДР провела учения, которые моделируют детонацию ядерных боеголовок, установленных на ракеты, которые направлены на объекты Южной Кореи.

Учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает РБК со ссылкой на Reuters. Они являются имитацией ударов по южнокорейским портам и аэродромам. В сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Северной Кореи не указывается точная дата запусков. Читайте такжеКНДР угрожает ответом на расширение системы ПРО THAAD на Корейском полуострове Читайте такжепроизвела успешный запуск

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