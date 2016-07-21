В Таджикистане приостановили продажу "Комсомольской правды" из-за "оскорбления нации"

Поводом для недовольства таджикской стороны стала публикация статьи российского журналиста Сергея Пономарева "Таджикистан: из советского прозябания в светлое будущее", в которой он описал свою недавнюю поездку в страну, сообщает Русская служба Би-би-си.

Автор назвал Таджикистан родиной "Равшанов и Джамшудов", по имени главных героев программы телеканала ТНТ "Наша Russia", повествующих о злоключениях таджикских трудовых мигрантов в России.

Читайте такжеВ школах Таджикистана запретили атрибуты Нового года

В Таджикистане считают, что Пономарев в оскорбительной форме высмеял национальную одежду таджиков. Кроме того, он выразил недовольство действиями таджикских властей по переименованию названий городов и улиц, большая часть которых в советские времена носила русские имена.

Также автор статьи посоветовал Кремлю "сменить руководство Таджикистана".

"Эта статья не отвечает не только этическим, но и профессиональным нормам журналистики. В статье допущены оскорбления целой нации. В издательском доме "Комсомольская правда" пообещали обсудить этот вопрос и высказать свое мнение, однако никакой реакции не последовало", - заявил таджикский партнер издания Шариф Хамдарпур.

Свое недовольство высказали также таджикские журналисты и представители гражданского общества страны.

"Комсомольская правда" издается в Таджикистане с 2006 года тиражом 5 тысяч экземпляров.