В Таджикистане приостановили продажу "Комсомольской правды" из-за "оскорбления нации"
Власти Таджикистана приостановили печать и распространение российской газеты "Комсомольская правда" из-за скандальной публикации.
Поводом для недовольства таджикской стороны стала публикация статьи российского журналиста Сергея Пономарева "Таджикистан: из советского прозябания в светлое будущее", в которой он описал свою недавнюю поездку в страну, сообщает Русская служба Би-би-си.
Автор назвал Таджикистан родиной "Равшанов и Джамшудов", по имени главных героев программы телеканала ТНТ "Наша Russia", повествующих о злоключениях таджикских трудовых мигрантов в России.
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В Таджикистане считают, что Пономарев в оскорбительной форме высмеял национальную одежду таджиков. Кроме того, он выразил недовольство действиями таджикских властей по переименованию названий городов и улиц, большая часть которых в советские времена носила русские имена.
Также автор статьи посоветовал Кремлю "сменить руководство Таджикистана".
"Эта статья не отвечает не только этическим, но и профессиональным нормам журналистики. В статье допущены оскорбления целой нации. В издательском доме "Комсомольская правда" пообещали обсудить этот вопрос и высказать свое мнение, однако никакой реакции не последовало", - заявил таджикский партнер издания Шариф Хамдарпур.
Свое недовольство высказали также таджикские журналисты и представители гражданского общества страны.
"Комсомольская правда" издается в Таджикистане с 2006 года тиражом 5 тысяч экземпляров.