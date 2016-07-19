Экс-глава ВВС Турции Озтюрк не признавал себя виновным в организации путча - СМИ

Вскоре после этого Анатолийское агентство опубликовало сообщение о том, что экс-главнокомандующий ВВС Турции не признал себя виновным, передает Лига.Новости.

"Не я планировал, руководил и осуществлял переворот 15 июля. Кто это делал, я не знаю", - приводит источник слова Озтюрка.

Задержанный 17 июля и позднее арестованный генерал заявил, что на авиабазу Акынджи в день переворота он попал "случайно", а о том, что в стране происходит попытка захвата власти, "узнал по ТВ". Упомянутая база, как утверждают власти, была штабом мятежников.

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Озтюрк также предположил, что инициаторы путча могут быть не в Турции, а за ее пределами. Таким внешним агентам, по его словам, "нужна слабая Турция". Экс-глава ВВС Турции высказал мнение, что обвиняемый Анкарой в организации переворота имам Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, недостаточно влиятелен, чтобы устроить путч.

18 июля Анадолу сообщило, что бывший главнокомандующий ВВС Турции генерал Акын Озтюрк заявил, что он признает себя виновным в организации переворота в стране.