Российские самолеты нанесли удары по Идлибу: 15 погибших, 34 раненых

17:31, 20 июля 2016
Мир
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Самолеты военно-космических сил России нанесли удары по подконтрольным оппозиции жилым районам сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 15 человек, еще 34 человека ранены.

REUTERS

Как сообщили команды гражданской обороны, мишенью для атак стало также здание представительства Красного полумесяца, передает Анадолу. Раненые доставлены в полевые госпитали.

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В результате бомбардировки полностью или частично разрушено множество населенных пунктов и автомобилей. 

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