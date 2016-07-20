Российские самолеты нанесли удары по Идлибу: 15 погибших, 34 раненых

Самолеты военно-космических сил России нанесли удары по подконтрольным оппозиции жилым районам сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 15 человек, еще 34 человека ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter