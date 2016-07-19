Власти Турции запретили религиозные похороны участников попытки переворота

Управление по делам религии заявило во вторник, что имамы не будут отправлять службы "по солдатам, которые поддерживали переворот против нашей нации", передает Анадолу. Управления, которому подчиняются все 75 тыс. имамов Турции, также сообщило, что запрет не будет распространяться на тех, кто принимал участие по принуждению или невольно стал участником переворота.

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Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным, количество погибших в результате попытки госпереворота составило 240 человек.

После попытки переворота в Турции отстранили от работы более 15 тыс. работников сферы образования. Кроме этого, в стране после неудачной попытки переворота было отстранено около 8 тыс. полицейских.