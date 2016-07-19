Пытавшиеся захватить Эрдогана 25 спецназовцев до сих пор не найдены - СМИ
15:44, 19 июля 2016Мир
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Два вертолета и 25 спецназовцев, участвовавшие в неудавшейся попытке захватить президента Турции, до сих пор не найдены.
REUTERS
Турецкие спецназовцы, участвовавшие в попытке захвата президента Эрдогана, и посланные за ними вертолеты, до сих пор не обнаружены, узнал журналист Hürriyet Daily News Абдулкадир Сельви, сообщает РБК.
По его информации, 25 спецназовцев после неудавшейся операции укрылись в лесу. В ночь на 18 июля из неустановленного места за ними вылетели два вертолета. По данным Сельви, вертолеты сделали одну посадку также в неустановленном месте, и после этого о них не было никакой информации.
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время пробы путча его бы убили, если бы он задержался в отеле Мармариса буквально на 10 минут.
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