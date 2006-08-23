Президент России Владимир Путин объявил 24 августа днем траура в связи с катастрофой самолета Ту-154, произошедшей во вторник над Донецком. В указе президент выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким, сообщает РИА Новости. Путин поручил правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ оказать помощь семьям погибших.

Лента.ру