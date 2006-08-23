Путин объявил 24 августа днем траура

09:43, 23 августа 2006
Мир
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Президент РФ выразил скорбь по погибшим  в авиакатастрофе

Президент России Владимир Путин объявил 24 августа днем траура в связи с катастрофой самолета Ту-154, произошедшей во вторник над Донецком. В указе президент выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким, сообщает РИА Новости. Путин поручил правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ оказать помощь семьям погибших.

Лента.ру

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