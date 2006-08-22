Путин поздравил Ющенко и всех граждан Украины с Днем Независимости

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и всех граждан Украины с национальным праздником - Днем Независимости.

Текст поздравления передали УНИАН в Посольстве РФ в Украине.

Как подчеркнул В.ПУТИН, «наши народы всегда были и остаются самыми близкими соседями, связанными тесными узами дружбы и доверия». Российский Президент высказал уверенность, что сегодня у России и Украины есть хорошие возможности для расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных связей на пространстве Содружества независимых государств. Среди наиболее перспективных направлений В.ПУТИН назвал энергетику и производственную кооперацию, транспорт и стимулирование взаимных инвестиций. Значительный потенциал есть и у гуманитарного и культурного сотрудничества, добавил Президент РФ.

«Убежден, что на основе взаимопонимания, компромиссного подхода к нерешенным вопросам мы можем выйти на уровень реального стратегического партнерства - одного из фундаментальных принципов, закрепленных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», подчеркивается в поздравлении В.ПУТИНА.

Он пожелал В.ЮЩЕНКО успехов в государственной деятельности, а народу дружественной Украины - благополучия и процветания.